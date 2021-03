Travaux de nettoyage et de réparations au poste de pompage principal de Sainte-Thérèse et Blainville

Les villes de Blainville et de Sainte-Thérèse tiennent à informer leurs populations respectives que des travaux de nettoyage et de réparations seront exécutés au poste de pompage principal de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville.

À compter de 22h dimanche le 28 mars 2021, jusqu’au lundi 29 mars 2021 à 21h30, le poste de pompage devra être à l’arrêt pour permettre d’effectuer ces travaux, de sorte que les eaux usées seront temporairement déversées dans la rivière des Mille-Îles.

Les mesures d’atténuation suivantes sont prévues :

• Les travaux s’effectueront en partie de nuit, période durant laquelle le réseau d’égout est moins sollicité.

• Les villes demanderont aux grandes industries de leurs territoires respectifs de réduire au minimum les rejets d’eaux usées dans le réseau d’égout.

• Le déversement d’eaux usées aura lieu durant une période où le débit de la rivière des Mille-Îles est supérieur à 300 m3/s, ce qui permet de diluer rapidement les eaux et de diminuer par le fait même considérablement l’impact environnemental.

Collaboration demandée

La collaboration de tous est demandée afin de réduire les quantités déversées. Plus les gens diminueront leur consommation d’eau durant la période des travaux, moins il y aura d’eaux usées déversées dans la rivière. Il est donc souhaitable de limiter, durant cette période, la prise de douche ou de bain ainsi que le lavage des vêtements et de la vaisselle.

De plus les éléments suivants ne devraient jamais être jetés dans la toilette ou dans l’évier : résidus de table, matières solides (tampons, serviettes hygiéniques, condoms, soie dentaire, lingettes humides, etc.) et résidus domestiques dangereux (huile à moteur, peinture, médicaments, etc.).

Aucune incidence sur l’eau potable

Ces opérations n’auront aucun impact sur la qualité de l’eau potable distribuée. Elle pourra être consommée sans danger pendant et après les travaux.