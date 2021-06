Interventions en matière de conduite dans la MRC des Pays-d’en-Hauts

Deux interceptions en matière de conduite avec les capacités affaiblies dans la MRC des Pays-d’en-Hauts ont eu lieu lors des derniers jours.

Peu après 00h00 le 5 juin, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Pays-d’en-Haut ont effectué un contrôle routier en matière de conduite avec les capacités affaiblies, sur la rue Robert, à Saint-Sauveur.

Après les vérifications d’usage suite à une interception, un homme de 49 ans, de Piedmont, a été arrêté puis libéré sur citation à comparaître. Il doit revenir devant la justice, à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours alors que le véhicule a été remorqué.

Peu après 20h00 le 6 juin, les policiers ont été avisés d’une sortie de route sur la rue Bennet, à Morin-Heights où le conducteur du véhicule semblait être en état d’ébriété. Les témoins nous ont informé que le conducteur a quitté les lieux à pied et par la suite aurait demandé à une personne d’aller le reconduire chez lui. Alors que les policiers étaient en direction du domicile du suspect, ce dernier a communiqué avec les policiers pour les informer qu’il s’était fait voler son véhicule alors qu’il était dans une station-service, à Morin-Heights.

Rendus à son domicile de la rue Kennedy, les policiers ont procédé à l’arrestation de l’homme de 60 ans, de Morin-Heights. Il a été conduit au poste de la SQ puis libéré plus tard sur citation à comparaître. Il doit revenir devant la justice, à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies et de méfait public. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours alors que le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. À noter qu’il s’agit d’un récidiviste en matière de conduite avec les capacités affaiblies et que son taux d’alcoolémie s’élevait à plus de deux fois la limite permise.