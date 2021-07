Arrestation et suspension de permis de conduire en lien avec possession de stupéfiants

Vers 01h00 le 11 juillet dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Laurentides ont intercepté un véhicule sur la rue Principale, à Sainte-Agathe-des-Monts après avoir constaté la conduite erratique de l’automobiliste.

Lors des vérifications d’usage, les policiers ont découvert des stupéfiants et ont procédé à l’arrestation du conducteur. Les policiers ont saisi plus de 280 grammes de cannabis, plus de 150 comprimés de méthamphétamine ainsi plus de 11 grammes d’une poudre blanche qui doit être analysée. De plus, le suspect a été conduit au centre hospitalier afin de fournir un échantillon sanguin.

Un homme de 37 ans, a été arrêté et libéré par la suite. Il doit revenir devant la justice, à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours alors que le véhicule a été remorqué.