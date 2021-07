La Sûreté du Québec sera omniprésente sur les plans d'eau

Jusqu’au 1er août, la Sûreté du Québec participe, pour une huitième année, à la campagne de sensibilisation Alcool Zéro (Dry Water), en collaboration avec l’Association maritime du Québec (AMQ) et le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN).

Les policiers de la Sûreté profiteront de cette occasion pour intensifier leurs opérations sur les différents plans d’eau du Québec pour déceler la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

La consommation d’alcool représente 40 % des causes d’incidents impliquant une embarcation nautique, selon le CCSN. Le soleil, le vent et les mouvements d’une embarcation en raison des vagues représentent certaines causes pouvant accroître les effets de l’alcool et des drogues sur les plans d’eau. De plus, la consommation d’alcool et des drogues constitue des risques pour les passagers du bateau. En effet, cette consommation peut engendrer des distractions pour les conducteurs d’embarcations nautiques ainsi que des noyades.

Au Québec, il n’est pas interdit de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à moteur. Toutefois, les conducteurs qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de collisions et, s’ils ont la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues, ils s’exposent aux sanctions prévues par le Code criminel; soit une amende minimale de 1000 $ jusqu’à une peine d’emprisonnement, dépendamment du nombre de récidives.

L’Opération Alcool Zéro vise à réduire le nombre de collisions reliées à la consommation d’alcool sur les plans d’eau afin que ces derniers soient plus sécuritaires et agréables pour la navigation de plaisance.