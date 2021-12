Six perquisitions pour contrebande d’alcool

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les Centres de Services Saint-Sauveur et Saint-Lin–Laurentides, a mené, le 2 décembre, une opération visant la contrebande d’alcool dans les municipalités de Saint-Donat, Saint-Sauveur et Prévost.

Les policiers ont réalisé six perquisitions, en plus d’interpeller trois personnes qui seraient impliquées dans la contrebande et la vente d’alcool illégale par envois postaux dans les communautés du Nord. Ces individus opéraient à partir de la région des Laurentides.

Ces mêmes personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.

Lors de ces opérations, les policiers ont saisi plus de 180 litres de boissons alcooliques, de l’argent relié aux infractions, des téléphones cellulaires, du matériel servant à l’expédition de colis postaux, des cartes bancaires ainsi que des preuves documentaires.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Alcool (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place depuis 1996 destinée à lutter contre le commerce illégal d’alcool sur le territoire du Québec. Composé de deux volets, celui des inspections et des enquêtes, le programme a pour objectif de préserver la santé publique, de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois et de diminuer la concurrence déloyale.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande d’alcool peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.