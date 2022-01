Bilan de l’opération de l’EILTA en matière de trafic d’armes à feu à Longueuil

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), en cohérence avec la stratégie provinciale CENTAURE, ont effectué la semaine dernière, une opération en matière de trafic d’armes à feu à Longueuil.

Une perquisition a été réalisée à la résidence de l’homme suspecté de trafic d’armes à feu. L’opération a permis notamment de procéder à la saisie d’une arme de poing prohibée, de dispositifs prohibés d’armes à feu et de deux arbalètes.

Un homme de 45 ans de Longueuil a été arrêté et devrait comparaître au palais de justice de Longueuil aujourd’hui. Il pourrait faire face à des accusations notamment d’importation de dispositifs prohibés, possession d’arme à feu prohibée et bris de conditions.

Cette opération résulte d’une collaboration avec nos partenaires de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en novembre dernier.

Stratégie CENTAURE

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toutes informations en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peuvent être communiquées à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).