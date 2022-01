Le CPE Les petits amis de Lorraine détruit par un incendie dans la nuit du 26 janvier

C’est une bien triste nouvelle qui touche la communauté de Lorraine ce matin puisqu’un incendie a complètement ravagé le CPE Les petits amis de Lorraine, situé sur la rue Belfort, au cours de la nuit dernière. Heureusement, le bâtiment était vide au moment de l’incendie, et on ne rapporte ni blessé ni victime. Les résultats de l’enquête permettront de déterminer ce qui a provoqué l’incendie.

L’alarme incendie du CPE a été déclenchée vers 22 h mercredi. À leur arrivée, les pompiers ont constaté l’embrasement généralisé du bâtiment. Devant l’ampleur du feu, le Service de sécurité incendie Bois-des-Filion, qui dessert aussi Lorraine, a fait appel à ses confrères des villes voisines, soit Blainville, Repentigny, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse et Terrebonne. Le feu a été circonscrit et maîtrisé par les pompiers, qui ont travaillé toute la nuit. Le bâtiment est une perte totale et a été démoli par les pompiers en raison de la fragilité de la structure et du risque qu’elle aurait posé si des curieux s’y étaient aventurés. Toutes les résidences avoisinantes ont été sécurisées, aucune d'elles n'a heureusement été touchée par les flammes.

À l’heure actuelle, on ne connaît toujours pas la cause du brasier, mais une enquête est en cours pour déterminer ce qui a provoqué l’incendie. Le directeur du Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion/Lorraine, M. Canestrari, indique que pour l’instant, rien ne semble indiquer qu’il s’agisse d’un incendie criminel.

Le maire de Lorraine, M. Jean Comtois, s’est dit malgré tout soulagé que le pire ait été évité : « Le point positif dans ce drame est que le feu s’est déclenché durant la nuit. La situation aurait été beaucoup plus dramatique si les enfants et les éducatrices avaient été sur place. Les membres du conseil municipal et moi-même sommes extrêmement soulagés qu’il n’y ait aucune victime. Nous tenons également à remercier tous les pompiers et intervenants qui ont combattu l’incendie dans des conditions difficiles » Afin de venir en aide aux parents et aux éducatrices, qui se retrouvent ce matin démunis face à un CPE qui n’existe plus, la Ville de Lorraine a offert aux administrateurs leur entière collaboration pour relocaliser le CPE temporairement. « Nous les aiderons de notre mieux à passer à travers cette nouvelle épreuve en permettant que le CPE poursuivre sa mission dans les meilleures conditions possibles », souligne le maire Comtois.