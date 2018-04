Une Thérésienne devient Miss Québec 2018

Le 3 mars dernier, Noémie Jacques, une Thérésienne de 21 ans, a été couronnée Miss Québec 2018. La jeune femme a su se démarquer par sa personnalité et son grand désir d’aider son prochain lors de cette compétition durant laquelle se sont forgées de grandes amitiés.

« J’ai vécu beaucoup d’intimidation lorsque j’étais jeune. J’avais une faible estime de moi-même et je cachais souvent ma personnalité par peur d’être jugée. J’ai appris, grâce à Miss Québec, à m’aimer moi-même, à me sentir belle et à avoir confiance en moi! Pour la prochaine année, je souhaite donner au suivant, faire une différence dans la vie des futures candidates tout comme les lauréates précédentes l’ont fait pour moi », explique l’étudiante en technique de tourisme.

C’est lors d’un événement soulignant la journée internationale de la femme organisé par le Centre rayons de femmes que madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, a rencontré la lauréate. « Noémie a su trouver sa voie afin de développer son estime, s’épanouir et tourner le dos à l’intimidation. Son parcours est très inspirant pour les jeunes. Nous la félicitons et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets! », ajoute la mairesse.