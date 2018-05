Intermiel : un incontournable dans la région de Mirabel

Pour profiter de la belle saison en famille, Intermiel invite petits et grands à vivre une immersion totale dans le monde des abeilles. Cette destination incontournable d’agrotourisme située à seulement 35 minutes de Montréal, propose depuis 25 ans, des visites guidées afin de faire découvrir aux curieux les aléas de l’apiculture.

Dès le 24 juin, les visites guidées, qui accueillent plus de 100 000 visiteurs par année, passeront à 3 visites par jour, et ce, 7 jours sur 7. Profitez de la journée portes ouvertes, le dimanche, 27 mai pour découvrir le monde exceptionnel des apoïdes.



Des visites guidées seront proposées gratuitement, toutes les heures, aux familles et aux amateurs d’agrotourisme dans les jardins enchanteurs d’Intermiel. Beau temps, mauvais temps c’est une chance unique d’explorer l’intérieur d’une ruche en compagnie d’un apiculteur et apprendre sur les abeilles et leurs importances dans notre environnement.

De plus, une visite de l’hydromellerie et de la distillerie permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le processus de fabrication des alcools. Des dégustations sur place seront offertes gratuitement pour déguster les produits gourmands dérivés du miel.

« La journée de l’abeille c’est notre rendez-vous annuel pour accueillir les familles et leur faire découvrir ce qui nous passionne le plus : les abeilles. » mentionne Éléonore Macle, vice-présidente et relève d’Intermiel.



Alliant plaisir et convivialité, les visites guidées comprennent, une présentation de l’entreprise, une rencontre avec les propriétaires, l’ouverture des ruches en toute sécurité, divers apprentissages sur les abeilles, les ruches, la pollinisation et la production de miel ainsi qu’une dégustation de produits gourmands. Les parents y trouveront également leur compte avec une visite de l’hydromellerie et de la distillerie.

De tout pour toute la famille

En plus de ses 10 000 ruches, son érablière de 18 500 entailles et son verger de 600 pommiers, l’entreprise familiale propose tout pour une escapade en famille réussie : une boutique gourmande, un bar à dégustation, une salle éducative avec un mur d’abeilles, une mini-ferme, une aire de jeux et une aire de pique-nique, facilement accessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.



Du Miel 100% Québec reconnu à l’International

Décernée meilleure entreprise apicole au monde en 2017 par World’s Greatest, une émission américaine qui sélectionne les meilleures entreprises au monde dans leur secteur d’activité, Intermiel peut se targuer de produire une gamme de miels 100% québécois certifiée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

Intermiel est situé au 10291, rang de la Fresnière,à Mirabel. Pour tout savoir sur le monde des abeilles ainsi que pour découvrir les produits offerts chez Intermiel, visitez le : intermiel.com ou composez le 450 258-2713 / 1 800 265-MIEL (6435)