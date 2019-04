Des jeunes de 5e année participent à une première exposition

Pour faire vivre une expérience artistique participative à des élèves de niveau primaire ainsi que pour favoriser leur implication au développement culturel de la ville de Saint-Colomban, une classe de l’école à l’Orée- des-Bois a été invitée à participer à une exposition d’arts visuels. Les élèves de 5e année de la classe de Mme Sophie Thibault se sont prêtés au jeu!

Avec « Ma chambre de rêve » comme thème imposé, les 24 artistes en herbes se sont frottés aux défis du dessin 3D avec des résultats impressionnants dont ils tirent aujourd’hui une grande fierté.

L’exposition se déroulera au Centre récréatif de Saint-Colomban du lundi au jeudi de 8 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h ainsi que samedi et dimanche de 9 h à 17 h. Le vernissage, ouvert à tous, se tiendra le mercredi 1er mai à compter de 19 h.

