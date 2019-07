Isaac St-Jean de Prévost remporte le prix Vimy Beaverbrook

Élève en secondaire 4 du programme d’Éducation intermédiaire de la polyvalente St-Jérôme, Isaac St-Jean de Prévost, a remporté le prix Vimy Beaverbrook.

La Fondation Vimy est un organisme de dimension nationale ayant pour objectif de sensibiliser, de préserver ainsi que de promouvoir l’héritage du Canada lors de la Première Guerre mondiale. La fondation a recours à différentes actions pour atteindre son objectif, dont la plus importante est probablement le développement de programmes éducatifs nationaux et outre-mer.

Le prix Vimy Beaverbrook est le programme-vedette d’éducation de la Fondation Vimy. Il consiste en une expérience d’apprentissage de deux semaines durant laquelle des jeunes de 15 à 17 ans étudient l’histoire entremêlée de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale du Canada, la Grande-Bretagne et la France.

Lors du programme, les gagnants canadiens, britanniques et français assistent à des conférences et visitent des champs de bataille, des tunnels souterrains, des tranchées et des musées. Ils visitent également le Mémorial national du Canada à Vimy, en plus de participer à des cérémonies commémoratives et des rencontres avec certains des quelques anciens combattants et des membres de la Résistance française.

Pour déposer une demande de participation au programme, les participants devaient rédiger une analyse d’une œuvre d’art militaire, une dissertation sur l’impact de la Première Guerre mondiale sur le Canada, en plus de présenter une vidéo de présentation personnelle ainsi que d’autres documents connexes. En tout, ce sont quatorze Canadiens et deux autres lauréats du Royaume-Uni et de la France qui ont été sélectionnées sur entrevue pour faire partie de cette expérience unique du 7 au 21 août prochain.

Bourse Académique Lise-Bélanger

Notez qu’en plus d’avoir remporté le prix Vimy Beaverbrook, Isaac a également reçu le 1er juin dernier, dans le cadre du Gala du Fonds de l’athlète des Laurentides, la bourse Académique Lise-Bélanger d’un montant de 500$ remise à un étudiant-athlète ayant le mieux concilié le sport et les études. Il a réussi cet exploit avec une moyenne académique de 97 %. Le jeune homme a fait preuve d'efforts et de persévérance. Sa famille est est d'ailleurs très fière de lui.