Festival récréatif d’Halloween à Repentigny : 700 enfants attendus en deux jours

Cette année encore, plusieurs petits monstres, sorcières, princesses et superhéros sont attendus au Festival récréatif d’Halloween, les 24 et 25 octobre prochains, au Centre récréatif de Repentigny.

Les enfants pourront s’en donner à cœur joie, bien au chaud à l’intérieur, et dans un environnement sécuritaire. Il s’agit de la 6e édition de l’événement, mais c’est la 2e année consécutive qu’il est réservé exclusivement aux groupes de CPE et de garderies. Une initiative saluée haut la main par les dirigeants de CPE et garderies en provenance de L’Assomption, Repentigny, Laval, Terrebonne et même Morin-Heights.

Sur place, les jeunes visiteurs seront en mesure de profiter pleinement de cette fête dans un décor spécialement aménagé pour l’occasion sur le terrain de soccer intérieur. Deux jours d’animation aux couleurs d’Halloween!

Jeux gonflables et maquillage font partie de la longue programmation

Accueillir 700 enfants en deux jours demande un peu d’organisation et, surtout, beaucoup d’imagination, car on ne célèbre pas la fête d’Halloween à tous les jours. C’est pourquoi l’équipe du Centre récréatif, avec l’aide de plusieurs bénévoles, a tout mis en œuvre pour offrir aux enfants spécialement réunis pour l’événement une programmation qui ne passera pas inaperçue.

Des 10 jeux gonflables, au maquillage, en passant par plusieurs jeux d’adresse, mascottes, un spectacle de magie clownesque, de l’animation d’Halloween, une zone de tatouages temporaires, un parcours moteur et d’autres surprises, c'est l'occasion de célébrer cette fête sans subir les affres de la météo.

Le Festival récréatif d’Halloween se déroulera le jeudi 24 octobre et le vendredi 25 octobre, de 9h30 à 13h, au Centre récréatif de Repentigny (740, rue Pontbriand). Pour plus d’informations, contacter Isabelle Castonguay, agente de développement, au [email protected] ou au 450 657-8988 ou consulter le site internet du centre récréatif,la page Facebook ou Instagram.