Au lit avec la pièce de théâtre "Bonne nuit", le 1er décembre

Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à assister au spectacle "Bonne nuit!", de Puzzle Théâtre, qui sera présenté le dimanche 1er décembre, à 11 h, au centre communautaire de Blainville.

D’une durée de 50 minutes, la pièce plonge les tout-petits au cœur du moment qu’ils redoutent le plus; aller au lit.

"Mais on ne le veut pas! Le lit n’est pas assez confortable, l’oreiller a des opinions, la couverture est trop courte, le pyjama nous guette pour nous habiller... Et c’est aussi ce soir que le doudou se décide à apprendre à voler! Quand on ne veut pas dormir, on ne le veut tout simplement pas!"

Les billets sont en vente auprès d’Odyscène (450 434-4006 ou sur le site d'Odyscène) au coût de 12 $. Les places restantes seront également vendues au centre communautaire, le jour du spectacle. Le centre se situe au 1000, chemin du Plan-Bouchard.