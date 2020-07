L'Escale du Faubourg Boisbriand se transforme

Afin de célébrer l’été, le Faubourg Boisbriand vous invite à vous évader et à voyager dans un lieu unique.

Sous le signe de la liberté, l’Escale version 2020 se transforme en espace où la créativité et l’art sont au premier plan, où seront non seulement exposées les oeuvres d’artistes sélectionnés, mais où le mobilier et le sol respireront l’art et la diversité.

Un lieu unique au décor coloré, parfait pour prendre une pause, explorer, jouer et se rassembler en famille.

Située en plein coeur du centre commercial extérieur, l’Escale offre des zones de repos, des jeux pour la famille, un croque-livre et une structure permanente habillée aux couleurs des saisons.

Spécialement conçue pour l’occasion, cette expérience s’adresse à toute la famille. Souhaitant allier créativité et plaisir, l’exposition temporaire propose également un volet participatif. En effet, trois oeuvres laisseront la place au public.

Une journée spéciale enfant aura lieu le 15 août prochain. En collaboration avec DeSerres, petits et grands seront invités à créer une oeuvre participative.

L’exposition se tiendra du 30 juillet à la fin septembre. Elle sera accessible en tout temps selon les horaires du centre.