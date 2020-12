La Fondation Tremblant remet 7 720$ à la Fondation André-Boudreau

La fondation André-Boudreau tient à souligner l’appart de la Fondation Tremblant qui, lui a remis un montant de 7 720 $ pour le projet CPalette de l’unité de vie La Croisée du Centre Jeunesse des Laurentides campus d’Huberdeau.

CPALETTE est un projet créatif qui consiste à bâtir différents articles à l’aide de bois de palettes recyclées et de vendre les œuvres à la collectivité.

Développé comme une entreprise dont les actionnaires sont les jeunes, ce plateau de travail donne la chance aux jeunes de faire de belles rencontres, de créer des liens, de récolter des messages de félicitations et de reconnaissance. Ce projet permet de rendre les jeunes fiers et leur permet de se faire connaître par leurs belles réalisations.

La Fondation André-Boudreau veille au mieux-être des jeunes au niveau des différentes dépendances dans le territoire des Laurentides. La fondation est présente au niveau de la prévention et du support au traitement des jeunes à l'interne et à l'externe depuis plus de 10 ans, avec plus de 40 000 jeunes rejoints par année.