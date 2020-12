Le Super Aqua Club remet 2000$ à la Fondation André-Boudreau

La Fondation André-Boudreau tient à souligner l’apport du Super Aqua Club de Pointe-Calumet qui lui a remis un montant de 2 000 $ pour soutenir sa mission.

En saison estivale, près de 300 jeunes travaillent au Super Aqua Club, il était tout à fait naturel pour eux de soutenir les jeunes, qui, en cette période difficile, vivent beaucoup d’anxiété.

Les efforts collectifs de tous les employés dans la vente de billets privilèges ont permis d’amasser 2 000$.

« Il faut rester vigilant en cette période de pandémie car l'anxiété est l’une des principales causes qui amène malheureusement les jeunes à s'évader vers les différentes dépendances. Cette initiative se veut une belle solidarité jeunesse, car au-delà du montant recueilli, il s’agit là d’un geste symbolique important. La bonne nouvelle est que le projet sera de retour en 2021 » peut-on lire dans le communiqué de la Fondation André-Boudreau.

Rappelons que la Fondation André-Boudreau est l'unique fondation du territoire des Laurentides à veiller au mieux-être des jeunes au niveau des différentes dépendances. Elle est présente au niveau de la prévention et du support au traitement des jeunes à l'interne et à l'externe depuis plus de 10 ans, avec plus de 40 000 jeunes rejoints par année.