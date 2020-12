La saison 2021 du Défi Château de neige est lancée dans les Laurentides

À l’aube de la saison hivernale, Loisirs Laurentides annonce sa participation officielle au Défi château de neige 2021, du 4 janvier au 8 mars prochain.

La région des Laurentides convie la population à profiter des plaisirs hivernaux par la construction d’un château de neige. Nul besoin de construire un chef d’œuvre!

L’objectif premier est de bouger dehors et de s’amuser tout s’adonnant à un grand classique de l’hiver québécois. Les participants courent aussi la chance de gagner de fabuleux prix de participation.

Un défi gratuit et ouvert à tout le monde

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci en l’inscrivant sur le site Web du Défi Château de Neige à l’adresse www.defichateaudeneige.ca.

Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau provincial que régional, parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château entre le 4 janvier et le 8 mars 2021.

Lors de votre inscription, vous aurez le choix de répertorier votre construction parmi l’une des quatre catégories suivantes :

1. Famille : pour tout le monde

2. Petite enfance : pour les services de garde et les CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans

3. École : pour les écoles primaires et secondaires

4. Organisme/municipalité : pour les organisations (autant les OBNL que les entreprises) et les municipalités

Favoriser la sécurité de tous

En ces temps de pandémie, où les occasions de faire de l’activité physique s’avèrent plus complexes et moins nombreuses, le Défi Château de Neige se présente comme une option de choix en raison de son côté ludique et de sa réalisation à l’extérieur.

Toutefois, tout « ouvrage » de construction vient avec son lot de mesures de sécurité. En plus de celles implicites à une construction en neige, on demande le respect les consignes sanitaires qui s’appliquent dans votre région selon son niveau d’alerte par rapport à la COVID-19. Il est encouragé de réaliser votre activité en bulle classe, bulle familiale, bulle sportive ou autre.

Adopté par les régions québécoises en 2014, le Défi Château de Neige est un défi en plein air ayant pour but de développer l’intérêt pour l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès des enfants et des familles.