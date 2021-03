La Chasse aux cocos de Lorraine se déroulera du 2 au 5 avril dans six parcs de la municipalité.

Dans chacun d’eux, les enfants pourront traquer 20 cocos, certains d’eux affichant une lettre composant un mot mystère propre à ce parc. Une fois ce mot découvert, les participants pourront s’inscrire au concours en utilisant le code QR sur les affiches des parcs et via le formulaire en ligne disponible sur la page Facebook et sur le site Internet de la Ville de Lorraine.

Des surprises gratuites téléchargeables attendent les citoyens qui s’inscriront; elles seront également disponibles au www.ville.lorraine.qc.ca/Activités et événements. Parmi tous les participants, deux gagnants seront tirés. Chacun d’eux remportera un lapin en chocolat d’une valeur de 15 $ de chez Chocolats Suisses de même qu’une carte-cadeau d’une valeur de 25 $, échangeable à la Libraire Ste-Thérèse. Notez que seuls les résidents de Lorraine sont éligibles au tirage.

Le maire de Lorraine, Jean Comtois, encourage ses concitoyens à s’amuser à travers la ville : « Après avoir dû annuler la Chasse aux cocos l’an dernier, nous sommes vraiment enchantés d’offrir de nouveau l’activité, en formule réinventée. On vous propose une version amusante de la Chasse aux cocos qui est aussi une belle manière de découvrir nos parcs. Même si Lorraine a un territoire de 5 km2, les citoyens ont souvent l’habitude de se promener dans les mêmes secteurs. Je vous invite donc à vous prêter au jeu et à explorer notre territoire. Vous découvrirez de nouveaux espaces verts, en profitant du printemps »

Où chasser l'oeuf?

Voici les parcs où chasser l’œuf de Pâques cette année : de Hombourg, des Chênes, des Épinettes, des Mélèzes, des Pins et Morhange. Il est également possible de consulter la carte des parcs participants en ligne au www.ville.lorraine.qc.ca. La Ville demande également aux participants de laisser les cocos (affiches) en place pour les autres chasseurs.