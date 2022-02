Les finales de Secondaires en spectacle commencent bientôt

Les huit finales locales de Secondaire en spectacle pour la région des Laurentides auront lieu entre le 23 février et le 18 mars prochain.

Les dates pour chacun des huit établissements sont les suivantes:

- École secondaire des Hauts-Sommets : 23 février à Saint-Jérôme

- École polyvalente Lavigne : 11 mars à Lachute

- École polyvalente Sainte-Thérèse : 11 mars à Sainte-Thérèse

- École secondaire Émilien-Fretnette : 11 mars à Saint-Jérôme

- Académie Sainte-Thérèse : 17 mars à Sainte-Thérèse

- École polyvalente Saint-Jérôme : 17 mars à Saint-Jérôme

- École polyvalente Saint-Joseph : 17 mars à Saint-Jérôme

- Académie Lafontaine : 18 mars à Saint-Jérôme

Ce sera l’occasion pour les jeunes artistes des Laurentides de briller sur scène avec des numéros d’interprétation et de création en musique, danse, expression dramatique et variétés. Les élèves pourront aussi prendre part au programme à titre de jeunes animateurs, jeunes techniciens, jeunes journalistes ou jeunes organisateurs.

Deux lauréats de chaque finale iront représenter leur école lors de la finale régionale des Laurentides qui se déroulera à la Polyvalente Saint-Joseph, le samedi 2 avril prochain.

Le calendrier complet des finales sera disponible sur le site de Secondaire en spectacle (Section finales locales et régionales).

Le tout est rendu possible grâce à la précieuse implication des techniciens d’intervention en loisir, des professeurs, et des équipes techniques et de nombreux bénévoles actifs dans les écoles de la région.