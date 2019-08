Xavier Barsalou-Duval réagit à l'annonce de la signature d’un protocole entre la Banque d’infrastructure du Canada et l’Administration du Port de Montréal

Le député du Bloc québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a tenu à réagir à l’annonce de la signature d’un protocole entre la Banque d’infrastructure du Canada et l’Administration du Port de Montréal pour travailler au montage financier de son projet d’expansion à Contrecœur.

« Je me réjouis de ce nouveau jalon en vue de la concrétisation de l’expansion du Port de Montréal à Contrecœur. Cette annonce est sans aucun doute le signe du sérieux du projet et qu’il est sur la bonne voie. Je déplore néanmoins le fait que le gouvernement du Canada se traîne les pieds dans le dossier », a indiqué monsieur Barsalou-Duval.

« Alors qu’il y a de l’argent qui dort dans le Fonds national pour les corridors commerciaux, l’annonce officielle du financement par Ottawa tarde à venir. Les libéraux sont en place depuis quatre ans déjà, ils ont eu suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier et accorder le financement. Là, on s’en va en élection et rien n’a encore bougé de leur côté, je m’explique mal ces délais. Advenant un remaniement ministériel ou un changement de gouvernement, on devra encore attendre que le nouveau venu se fasse une tête sur le dossier. Ce serait bien plus simple et efficace si le ministre à Ottawa s’engageait tout de suite à financer le projet », a ajouté le député.