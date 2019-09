En cette semaine de l'environnement, Marie Claude Fournier et Alain Rayes ont visité l'usine Stablex de Blainville

En cette semaine où l'environnement est à l'honneur, Marie Claude Fournier, candidate pour le Parti conservateur dans la circonscription Thérèse-De Blainville a visité une entreprise de Blainville, Stablex, un leader innovant dont la mission première est de protéger l'environnement.

C'est en compagnie du lieutenant québécois du Parti conservateur, M. Alain Rayes, député de la circonscription Richmond-Arthabaska que Marie Claude Fournier a eu l'occasion de découvrir les activités de cette entreprise de 180 employés et d'échanger avec les dirigeants.

« Les activités de Stablex - US Ecology cadre parfaitement avec l'un des objectifs de notre plan environnemental publié récemment, notamment en matière de soutien à l’innovation en matière de technologies vertes, leur développement et leur adoption ici au Canada, sans rendre la vie plus chère avec de nouvelles taxes » a souligné la candidate du Parti conservateur.

Le plan environnemental du Parti conservateur est accessible en ligne.