La certification "Amis des bébés" décernée aux CLSC Jean-Olivier-Chénier et de Mirabel

Les centres locaux de services communautaires (CLSC) Jean-Olivier-Chénier et de Mirabel ont récemment été certifiés « Amis des bébés », par le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour la période 2019-2024.

Cette reconnaissance de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l'UNICEF est un gage

d'excellence des soins aux familles. L'obtention de cette mention de qualité démontre l’engagement des équipes à offrir des services de qualité en matière d'allaitement maternel et à favoriser le meilleur départ possible dans la vie, pour chaque enfant.

« Il s’agit d’une certification importante qui prône l’amélioration continue des soins offerts aux futures et nouvelles familles. Cette initiative vise la création de milieux de soins où l’allaitement maternel constitue la norme » a souligné Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

L'assurance de soins optimaux et d'informations complètes pour les parents

Une installation « Ami des bébés » s’assure d’avoir du personnel qualifié qui renseigne les futurs parents sur la façon optimale de nourrir leur enfant afin que ceux-ci puissent prendre une décision éclairée. Les parents sont aussi informés de l’importance de mettre leur bébé en peau à peau dès la naissance et de le garder avec sa maman 24 heures sur 24, qu’il soit allaité ou non, pour favoriser le lien d’attachement. De plus, le soutien à l’allaitement est assuré par le personnel après la naissance, lors des visites postnatales, dans les haltes du nourrisson et au moment de la vaccination.

L’équipe d’évaluation du ministère de la Santé et des Services sociaux a souligné le fait que les équipes Enfance-Famille des CLSC Jean-Olivier-Chénier et CLSC de Mirabel cumulent plusieurs heures de formation et que des services ont été mis en place, dont les cliniques prénatales et les rencontres prénatales de groupe, afin d’informer et soutenir les familles. D’ailleurs, les mères rencontrées lors de la visite d’évaluation ont su démontrer les connaissances et les compétences nécessaires pour bien nourrir leur bébé.