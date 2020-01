Une collaboration renouvelée entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Groupement des entreprises

C’est à l’occasion du Diner de la mairesse, organisé mardi 28 janvier dernier par le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), que la mairesse Sylvie Surprenant a présenté le budget 2020 de la Ville de Sainte-Thérèse aux gens d’affaires de la région.

Sylvie Surprenant a informées les personnes présentes sur l’exercice budgétaire 2020 de la Ville ainsi que sur les projets à venir à Sainte-Thérèse. « Je suis très heureuse de constater le désir d’implication des membres du GEST et l’intérêt commun de développer et promouvoir votre ville. C’est grâce à tous les membres de la CCITB si la communauté d’affaires rayonne dans son milieu et dans la région depuis 35 ans », exprimait Sophia Lavergne, présidente de la CCITB.

« Je souligne le travail de collaboration remarquable des membres des différents comityés du GEST, des entrepreneurs thérésiens et des différents acteurs municipaux qui travaillent dans un but commun : dynamiser Sainte-Thérèse et la rendre prospère et invitante, tant pour les citoyens que les entreprises », a souligné Marie-Noëlle Closson-Duquette, présidente du GEST.

Soutien renouvelé

De nombreux projets porteurs de vitalité économique sont réalisés à Sainte-Thérèse. Pensons notamment aux grands travaux de la rue Turgeon dont la deuxième phase se déroulera cette année, qui offriront une porte d’entrée vivante et rajeunie au Village. La poursuite du programme de rénovation des façades commerçantes est aussi un élément permettant de rendre ce quartier toujours plus attrayant pour les investisseurs et les visiteurs. Sans oublier le développement immobilier sur le territoire, créateur de richesse foncière, qui favorise l’accueil de nouveaux concitoyens, qu'ils soient propriétaires, locataires, commerçants ou encore travailleurs.

« La Ville de Sainte-Thérèse réitère son soutien financier au GEST encore cette année. Depuis sa création en 2014, nous avons versé un peu plus de 175 000 $ au Groupement afin d’appuyer ses actions visant notamment le Village de Sainte-Thérèse. La synergie qui caractérise les relations entre nos deux entités est unique. Elle permet la mise sur pied de projets qui ont une répercussion positive sur la qualité de vie de l’ensemble de notre communauté », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.