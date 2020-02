Me Sylvie Trahan, nouvelle greffière, nouvelle tête des services juridiques de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a annoncé la nomination de Me Sylvie Trahan à titre de directrice des services juridiques et greffière de la Ville. Me Trahan est entrée en fonction hier, le 10 février. Elle succédera à Jean-Luc Berthiaume, qui a occupé ce poste pendant 35 ans.

Une transition naturelle

Mme Trahan est native de Sainte-Thérèse. Avocate de formation, elle évolue dans le monde municipal depuis plus de 30 ans, notamment à la Ville de Bois-des-Filion, Rosemère et Lorraine. Elle a reçu en 2019 le prix Mérite COMAQ décerné par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ). Tous saluent son grand professionnalisme, son altruisme, ainsi que son implication communautaire et sociale inspirante.

« Nous sommes emballés d’accueillir Me Trahan au sein de la Ville de Sainte-Thérèse. Sa grande expérience municipale sera un atout pour notre équipe. Je suis convaincue que cette femme de cœur saura se tailler une place de choix dans le paysage thérésien », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Pendant toutes ses années de loyaux services au sein de la Ville de Sainte-Thérèse, M. Berthiaume a assisté le conseil municipal actuel ainsi que tous les conseils précédents, et il a partagé son savoir et sa sagesse avec tous ses collaborateurs. La COMAQ avait également reconnu l'excellence de son travail en 2008 en lui décernant le prix Mérite COMAQ.

« Monsieur Berthiaume, les membres du conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse vous remercient pour l’important travail accompli tout au long de votre carrière parmi nous. Vous vous êtes chargé avec le plus grand respect des aspects juridiques de la Ville et vous avez toujours fait preuve d’un professionnalisme et d’un dévouement exemplaires. Nous vous souhaitons une retraite heureuse et enrichissante! », l'a salué la mairesse.