Saint-Jérôme oeuvre pour bannir les sacs en plastique à usage unique dès 2021

« En tant que capitale régionale et comme ville de services, Saint-Jérôme doit prêcher par l’exemple et mettre en place une série d’actions concrètes pour faire face aux changements climatiques. Plus il y aura de gestes posés, plus il y aura de citoyens sensibilisés et plus on augmente nos chances de diminuer notre empreinte écologique », souligne Mylène Laframboise, conseillère municipale mandataire à l’environnement et au développement durable.