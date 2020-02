Saint-Colomban se refait une beauté à travers son nouveau logo

La Ville de Saint-Colomban a désormais une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo ! Il a été mis en place pour augmenter l’appartenance et le sentiment de fierté de la population, et rehausser l’attractivité du territoire pour attirer les commerces de proximité dont nos citoyens ont besoin.

Un logo fort pour une identité forte, symbole de la volonté de la municipalité de protéger et prendre soin de la nature environnante. « J’espère sincèrement qu’il plaira et parlera autant qu’à moi », déclare Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban.

Le 21 février dernier, les citoyens ont découvert en première le tout nouveau logo de Saint-Colomban lors d’un grand lancement festif au Centre récréatif et communautaire et à la Place du Marché. DJ, bulles, bouchées, piste de danse, courses de luges norvégiennes, feux à guimauves, glissade, éclairage festif, fontaine de chocolat, prestation surprise et chocolat chaud ont fait le bonheur des petits comme des grands.