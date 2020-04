Québec annonce un programme pour les travailleurs à faible revenu

Le ministre des Finances, M. Éric Girard, et le ministre du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, ont annoncé la mise en place du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE), qui offrira une prestation de 100 $ par semaine pour les salariés à faible revenu travaillant à temps plein ou à temps partiel dans les services essentiels.

Cette compensation vise à faire en sorte que les travailleurs des secteurs désignés essentiels reçoivent un salaire supérieur à ce que leur procurerait notamment la prestation canadienne d'urgence.

Avec cette compensation, le travailleur obtiendra, en plus de son salaire, un montant forfaitaire imposable de 400 $ par mois, soit 1 600 $ pour une période de seize semaines.

Pour y avoir droit, le demandeur doit démontrer qu’il travaille dans un secteur décrété essentiel durant la période visée, gagner un salaire brut de 550 $ par semaine ou moins et avoir un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins.

« Depuis le début de cette crise, nous avons posé des gestes importants pour soutenir l'économie du Québec et assurer des services essentiels aux Québécois et Québécoises. Avec ce programme, nous soutenons les travailleurs à faible revenu qui nous offrent des services essentiels durant la pandémie », soulignait en point de presse le ministre des Finances, M. Éric Girard.

Le gouvernement du Québec estime que cette prestation temporaire, qui pourrait rejoindre environ 600 000 salariés. Une demande pourra être déposée à partir d'un formulaire Web de Revenu Québec, à compter du 19 mai et sera versée par dépôt direct à compter du 27 mai. Cette nouvelle prestation sera versée rétroactivement au 15 mars, pour un maximum de seize semaines.

« La santé et la sécurité des travailleurs essentiels sont nos priorités en cette période de mobilisation générale. On veut qu'ils puissent effectuer leurs tâches en toute quiétude et avec une rémunération appropriée. Je tiens à leur témoigner ma reconnaissance et ma gratitude. Votre travail est plus que jamais essentiel en ce temps de crise. Continuons nos efforts, car c'est ensemble que nous allons passer au travers », a ajouté, Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.