Le FIQ dénonce le manque de protection des soignants du CISSS des Laurentides

Hier matin, le FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides a reçu la confirmation qu’une personne âgée du CHSLD de Saint-Jérôme (212 lits) a été déclarée positive à la COVID-19. Le syndicat a voulu rappeler l'obligation de l’employeur de fournir les uniformes et de les entretenir dans l’objectif de protéger ses usagers et sa clientèle.

Le FIQ-SPS a profité de sa rencontre pour questionner les ressources humaines qui n'ont émis aucun commentaire. Selon ses membres, il faut protéger les aînés au maximum car c'est le meilleur moyen d’éviter la transmission communautaire et d’empêcher que le personnel travaille avec leurs propres vêtements ou uniformes.

« Déjà plus de 10 jours que nous exigeons du CISSS des Laurentides de fournir et entretenir les uniformes dans les CHSLD et dans d’autres centres d’activités. Ça n’a juste pas d’allure ce qui se passe aujourd’hui et le syndicat ne peut pas endosser la situation actuelle », s’indignait Denis Provencher, président intérimaire FIQ-SPSL.

Le syndicat affirme que le CISSS des Laurentides ne suit pas les consignes de son comité national, le CPNSSS. Les uniformes qui "dorment" sur les tablettes doivent être utilisés. L’établissement doit étendre son service de buanderie ou doit convenir de contrat de service avec des buanderies externe afin de rendre les uniformes disponibles, le plus rapidement possible.