Le Projet de loi 66, un projet « nécessaire », selon Marc Demers et Richard Perreault

La présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel a déposé ce matin au nom du gouvernement du Québec le projet de loi 66 : Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure.

« Ce projet de loi permet d’accélérer la réalisation de plusieurs projets majeurs tels que le prolongement du REM vers le centre-ville de Laval, l’implantation d’un nouvel axe reliant les deux extrémités de la Ville », a déclaré le maire de Laval, Marc Demers, tout en saluant le geste du gouvernement du Québec qui permet d’avancer ces travaux nécessaires, notamment pour améliorer les services de transports collectifs.

Dans son propos, le maire a précisé que ce nouveau projet donne des leviers importants pour réaliser des recommandations issues du Forum sur la mobilité et le transport collectif de Laval-Basses-Laurentides tenu en avril 2018. On pense, par exemple, au prolongement de l’autoroute 19, à l’implantation de voies réservées sur les autoroutes A-15, Jean-Noël Lavoie (A-440), l’A-640 et l’A-25 ainsi que la mise en place d’un SRB sur l’axe concorde/Notre-Dame.

Congestion routière de la couronne nord : un projet de loi attendu

Le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et maire de Blainville, Richard Perreault, a souligné qu’il était satisfait de voir que les réflexions et recommandations du Forum sur la mobilité et le transport collectif trouvaient leur écho dans cette nouvelle mouture du projet de loi 66.

« Il faut se réjouir de l’écoute du gouvernement qui répond aux préoccupations citoyennes de plus d’un million de résidents, portées par les maires de 19 municipalités qui participaient au Forum d’avril 2018. L’accélération tient compte des recommandations qui avaient pour base commune l’urgence de réagir à la congestion des réseaux routiers », a affirmé, M. Perreault, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville.

Évoquant l’acuité des problèmes de congestion routière pour toute la couronne nord et leurs impacts sur la qualité de vie des citoyens et l’environnement, le maire de Laval a conclu : « J’encourage l’ensemble des élus de l’Assemblée nationale de s’entendre et d’adopter rapidement ce projet de loi pour relancer notre économie », a conclu M. Marc Demers.

Les travaux pour l’implantation de voies réservées sur l’A-13 sont déjà en cours. Ils ne sont pas inclus dans ce projet de loi puisqu’ils sont compris dans les mesures de mitigation liées aux travaux prévus pour le REM. Ils faisaient aussi partie des recommandations du Forum sur la mobilité et le transport collectif.