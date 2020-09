Christian Dubé demande aux Québécois un mois d’effort pour « casser la vague »

Alors que le nombre de gens contaminés par la COVID-19 au Québec a fait un bond de 637 aujourd’hui, pour un total de plus de 70,000 depuis le début de la pandémie, le ministre de la Santé Christian Dubé a demandé aux Québécois un mois d’effort pour « casser la vague », en limitant au maximum leurs contacts sociaux.

M. Dubé a également annoncé que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la MRC de La Rivière-du-Nord, qui incluent Saint-Jérôme, basculent en niveau d’alerte orange.

Selon le dernier bilan du gouvernement, la majorité des nouveaux cas enregistrés aujourd’hui sont survenus à Montréal avec 229 nouvelles infections, suivi de la Capitale-Nationale avec 132, la Montérégie avec 83, Laval 43 et Chaudière-Appalaches 38.

Vigilance accrue

« Ça démontre le sérieux de la situation, a déclaré M. Dubé lors de son point de presse pour faire le point sur la situation. On fait ces changements parce que les cas positifs, les éclosions et les hospitalisations sont en hausse dans les régions qui passent à l’orange. Je demande aux gens de ces secteurs d’être encore plus vigilants et de limiter leurs activités sociales. »

La situation à Montréal demeure également inquiétante selon le ministre de la Santé. Mais peu importe le niveau d’alerte, tous les Québécois doivent suivre cette consigne selon lui.

« On vous demande de faire un effort spécial pour limiter vos contacts d’ici les 28 prochains jours, a insisté M. Dubé. Oui, c'est un effort spécial, mais il peut y avoir une fin à ça. C’est pour un mois et ce n’est pas permanent. . »

Geste d’amour

De son côté, le directeur de la santé publique Horacio Arruda a comparé cet effort à un geste d’amour pour se protéger de la maladie.

« Il y en a partout du virus. Je vous dirais : aidez-vous les uns les autres. Si quelqu’un veut vous inviter à souper, dites-lui que c’est gentil, mais que vous ne pouvez pas dans le contexte. C’est un geste d’amour de vouloir protéger les autres. Il faut écraser la vague, parce que l’hiver et les autres virus ne sont pas encore arrivés. La pression sur le système hospitalier risque d’augmenter. »