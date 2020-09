La MRC de Rivière-du-Nord et la CMM passent au palier orange

Le ministre de la Santé Christian Dubé vient de confirmer ce vendredi que « toute la Communauté métropolitaine de Montréal » (CMM) ainsi que la MRC de Rivière-du-Nord passent en zone orange.

« On demande aux citoyens de ces régions d'être encore plus prudents, d'augmenter la vigilance et de réduire leurs activités sociales », a indiqué le ministre Dubé.

Les villes incluses dans la CMM sur la Rive-Nord sont: Bois-des-Filion; Deux-Montagnes; La Prairies; L'Assomption; Lorraine, Mascouche, Mirabel; Repentigny; Rosemère; Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse; Saint-Eustache et Terrebonne.

En somme, en plus de la MRC de La Rivière-du-Nord, celles de Thérèse-De Blainville, de Deux-Montagnes et la Ville de Mirabel passent au palier d’alerte orange.

Pour leur part, les MRC d’Argenteuil, des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et d’Antoine-Labelle demeurent dans le palier vert.