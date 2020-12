Luc Desilets répondra aux questions des citoyens demain à 19h

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, invite les citoyennes et les citoyens de la circonscription à venir le rencontrer lors d’une rencontre virtuelle en direct sur sa page Facebook le mardi 15 décembre prochain à 19 h, où il répondra à vos questions concernant son travail d’élu.

En effet, le travail des élus fédéraux est méconnu ; quel est leur rôle en circonscription, que font-ils à Ottawa, quelle est la différence entre les compétences provinciales et celles du Fédéral ou comment concilient-ils le travail et la famille, sont autant d’interrogations qui pourraient être répondues par M. Desilets.

« Il s’agit d’une façon aussi agréable que conviviale de pouvoir échanger avec vous, de répondre à vos interrogations sur mon rôle ou à propos de qui je suis, en plus de créer des liens, même à distance », souligne le député Luc Desilets.

Il s’agit d’une toute première rencontre virtuelle qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée des quatre municipalités de la circonscription qu’avait prévue le député. Avec la situation actuelle découlant de la pandémie, cette tournée a nécessairement dû être modifiée.

« J’ai hâte de lire vos questions et de me retrouver devant mon écran afin d’y répondre en direct. Visitez ma page Facebook pour vous inscrire à l’événement et trouver le formulaire pour envoyer vos questions. À très bientôt ! », conclut M. Desilets.