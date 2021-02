Louise Labrie candidate dans le district de Sainte-Rose

Louise Labrie sera la candidate d’Action Laval dans le district de Sainte-Rose en vue de l’élection municipale de novembre 2021.

Mme Labrie réside et s’implique activement à Laval depuis plus de 20 ans. Elle y a fait sa marque à titre de femme d’affaires et entrepreneure proactive et dynamique. Elle est reconnue par ses clients et par ses pairs comme une négociatrice chevronnée menant toujours à terme ses dossiers.

Elle possède une formation juridique et universitaire en marketing, communications ainsi qu’en relations publiques. Elle exerce depuis 1988 comme courtière immobilière, à titre de courtière hypothécaire depuis 2020 et est membre de l’Autorité des marchés financiers.

Sa fine connaissance de l’immobilier et des mécanismes municipaux feront d’elle une conseillère municipale hors du commun pour représenter les résidents de Sainte-Rose et amorcer, dans l’action, les changements nécessaires à Laval, estime les autorités du parti.

« Je souhaite mettre à profit la combinaison de mon expérience et de mes compétences pour Sainte-Rose. Tout comme Sonia Baudelot, je suis orientée vers l’action : mon principal objectif sera de représenter mes concitoyens et de mettre en place efficacement les solutions nécessaires pour régler rapidement les problèmes qui traînent depuis bien trop longtemps », a indiqué la candidate dans un communiqué de presse.