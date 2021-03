Louise Chabot à nouveau candidate dans Thérèse-De Blainville

La députée de Thérèse-De Blainville, Mme Louise Chabot, annonce son intention de se présenter de nouveau à l’investiture du Bloc Québécois. Mme Chabot est fière du travail accompli depuis son élection il y a un an et demi et compte bien poursuivre son action pour les gens de la région, entre autres dans les dossiers du travail, de l’emploi (dont l’assurance-emploi), de la main-d’œuvre et du développement social, dont elle est porte-parole.

Depuis son élection en octobre 2019, la députée a tissé des liens avec les intervenants sur le terrain. En dépit de la pandémie, elle a fait à plusieurs reprises la tournée des élus locaux. Les contacts avec les différents OBNL sont fréquents, tout comme l’accueil des entreprises sur le territoire de la circonscription.

« Avec mon équipe, nous avons mis la priorité à répondre aux appels et aux messages des citoyens. Nous sommes là pour répondre à leurs questions, pour les écouter, les aider, les diriger vers les bonnes ressources. Pour moi, le rôle de base du député, c’est cela : être présent pour les citoyens », affirme Louise Chabot.

Faire entendre le Québec à Ottawa

La députée souligne le rôle du Bloc Québécois pour faire entendre les revendications du Québec à Ottawa. « Dans plusieurs dossiers, la voix du Québec n’aurait pas été entendue si ce n’avait été de notre forte présence à Ottawa. Que l’on pense au dossier de la langue et de la laïcité, aux compensations pour les agriculteurs, au chantier de la Davie, aux transferts en santé. C’est sans compter nos revendications pour une augmentation de la pension de la vieillesse de 110 $ par mois ou l’augmentation des semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi de 15 à 50. Tout cela serait passé sous le radar sans la présence de nos 32 députés bloquistes à Ottawa », déclare la députée.

Investiture le 27 mars

C’est le 27 mars prochain que se déroulera l’investiture du Bloc Québécois pour la circonscription de Thérèse-De Blainville. Dans le contexte actuel, le tout se déroulera via la plateforme Zoom.

Le chef Yves-François Blanchet y fera une allocution de même que le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron. La députée invite les citoyens intéressés à participer à suivre les annonces sur sa page Facebook et sur son site web, www.louisechabot.quebec.