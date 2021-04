Comptes piratés: Luc Désilet dénonce la gestion la ministre Lebouthillier

Le député de Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole du Bloc Québécois en matière de revenu national, Luc Desilets, dénonce la gestion de la ministre Lebouthillier dans le dossier des 800 000 comptes piratés à l’ARC.

Selon le député, la déclaration vague et lacunaire livrée par la ministre à la presse, le 15 mars dernier, ne représente ni plus ni moins qu’un manque de respect envers les personnes fraudées.

« En août dernier, 5500 comptes ont été piratés ; 100 000 en février ; et nous apprenons aujourd’hui que les informations personnelles d’au moins 800 000 Canadiens et Canadiennes sont compromises du fait de la négligence du ministère du Revenu. Combien en faudra-t-il encore pour que Mme Lebouthillier prenne au sérieux la protection contre la fraude et mette en place les mesures appropriées ? », se demande le député Desilets.

« La sécurité de l’infrastructure numérique du portail Mon Dossier est la responsabilité du ministère, pas des contribuables ; la protection contre la fraude et le vol d’identité est la responsabilité du ministère, pas des contribuables », ajoute Luc Desilets.

Le Bloc Québécois appelle la ministre Lebouthillier à faire preuve de transparence. « Les Québécois et Québécoises qui sont victimes de fraude fiscale ou d’usurpation d’identité méritent de savoir comment leurs informations personnelles se sont retrouvées sur le Dark Web ; et comment ils en seront protégés à l’avenir », conclut Luc Désilet.