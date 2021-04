Les députés des Basses-Laurentides célèbrent les bénévoles de leur circonscription

Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles, Louise Chabot, députée de Thérèse De Blainville et Simon Marcil, député de Mirabel, s’unissent pour célébrer les bénévoles qui œuvrent au sein des organismes de leur circonscription dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tient du 18 au 24 avril prochains.

« Il m’apparaissait important de souligner l’apport des bénévoles avec la crise sanitaire que nous traversons. Ils ont un réel impact dans notre société et permettent à de nombreux organismes d’offrir leurs services. Aussi, beaucoup d’entre eux sont des aînés et ces derniers ont dû réduire leur implication au cours des derniers mois, ce qui nous a permis de constater l’ampleur et l’importance de leur apport. C’est pourquoi nous tenons à les remercier de leur précieuse contribution », a précisé Luc Desilets.

« La présence des bénévoles est nécessaire au bon fonctionnement de nos organismes. Grâce à eux, de nombreuses personnes ont continué à recevoir des services qui leur sont essentiels. Nous tenions à souligner leur travail, leur implication et leur générosité et à les remercier pour tout ce qu’ils font pour la communauté », a ajouté Louise Chabot.

Remise de paniers-cadeaux

Cette reconnaissance prendra la forme de paniers-cadeaux de produits locaux. Ils seront offerts dans le cadre d’un tirage parmi les bénévoles qui se sont inscrits, soit près de 500 jusqu’à présent. Le tirage aura lieu le 12 avril dans chacun des bureaux de circonscription et les gagnants seront annoncés sur la page Facebook des députés.

« Chers bénévoles, vous insufflez tout son sens à l’expression “don de soi”. Vous œuvrez souvent loin des projecteurs, sans attendre quelque chose en retour. Pourtant, le bien que vous apportez à la communauté est immense et mérite tous les applaudissements. Au nom des citoyens des Basses-Laurentides, merci », a conclu Simon Marcil.