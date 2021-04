COVID-19 : ouverture progressive de la vaccination à l'ensemble des adultes

« Il n’y a plus aucun doute, on va réaliser notre objectif du 24 juin », s’est réjoui le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en conférence de presse aujourd’hui alors qu’il annonçait l’ouverture prochaine de la vaccination à l’ensemble des adultes du Québec.

Ainsi, dès demain, les personnes de 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur clicsanté.ca. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, la prise de rendez-vous va être progressivement accessible à l’ensemble des Québécois majeurs, par tranche d’âge, à raison de cinq ans tous les deux jours.

De façon plus claire, voici le calendrier présenté par le ministre Dubé :

- 3 mai : de 45 à 49 ans

- 5 mai : de 40 à 44 ans

- 7 mai : de 35 à 39 ans

- 10 mai : de 30 à 34 ans

- 12 mai : de 25 à 29 ans

- 14 mai : de 18 à 25 ans

C’est de cette façon qu’il considère que d’ici le 24 juin, comme prévu, tous les Québécois majeurs qui le désirent auront reçu leur première dose. Cela est rendu possible par l’arrivée constante des vaccins et le rehaussement des doses Pfizer.

« C’est un grand jour pour le Québec. Le ciel commence à se dégager. On commence vraiment à voir les rayons de soleil. »

Pour réussir cette opération, le réseau de la santé a été préparé. Ce sont aujourd’hui 12 000 vaccinateurs qui se sont rendus disponibles sur l’ensemble du réseau. De plus, les pharmacies recevront plus de doses pour pouvoir répondre à tous les rendez-vous.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a précisé que la vaccination est actuellement un succès dans la province et que c’est grâce à cela qu’on pourra remporter la bataille contre la pandémie.

Notons que pour l’administration des deuxièmes doses, la séquence sera la même que pour la première. C’est-à-dire que les CHSLD et RPA sont les premiers, ensuite de la population la plus âgée à la population la plus jeune.

Enfin, à ce jour, la vaccination avec AstraZeneca est toujours limitée aux 45 ans et plus. Ce qui sera certainement aussi le cas pour Johnson et Johnson.