Les jeunes de Rivière-des-Mille-Îles pourront faire entendre leurs voix

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets en partenariat avec neuf organisations œuvrant auprès des jeunes, est fier d’annoncer la tenue de la consultation jeunesse virtuelle #MaVoixCompte qui aura lieu le 13 mai prochain à 19 h.

« Cette initiative est née à la suite de rencontres virtuelles avec des jeunes de la circonscription un peu plus tôt cette année. Ils se sont alors exprimés sur certains enjeux et sur le désir d’avoir un espace pour exprimer leurs idées et pour les développer davantage. Nous avons voulu leur offrir cette opportunité », souligne le député Luc Desilets.

Cette rencontre s’adresse aux jeunes de 12-30 ans et a pour but de faire entendre leurs voix et de leur permettre de faire ressortir des pistes de solutions signifiantes pour eux. Elle sera donc divisée en deux groupes, les 12-17 ans et les 18-30 ans. Chacun des groupes discutera autour de thèmes qu’ils pourront choisir lors de leur inscription.

Les nombreux sujets qui y seront abordés sont le fruit de consultations auprès des jeunes et de leurs préoccupations. Voici quelques exemples : la santé mentale, la réussite scolaire/l’éducation, la justice sociale, l’environnement, l’engagement citoyen, la vie sociale, etc.

La date limite d’inscription est le 6 mai, il faut faire vite, car les places sont limitées. Il suffit de consulter la page Facebook du député au @LucDesiletsBQ pour trouver la publication épinglée avec le lien vers le formulaire d’inscription.

La consultation #MaVoixCompte n’aurait pas été possible sans la mobilisation des organisations du milieu jeunesse. Elle est donc le fruit de cette belle collaboration avec les partenaires suivants :

• 4Korners ;

• PREL — Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides ;

• Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes ;

• Carrefour jeunesse-emplois Thérèse-De Blainville ;

• Consortium Jeunesse ;

• Maison des jeunes Basses-Laurentides

• Tous complices pour notre communauté ;

• Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand ;

• Maison des jeunes Pointe-Calumet.

« Merci pour votre implication et de porter cet évènement important. Je tiens également à remercier toutes les autres organisations qui contribuent à faire de cette rencontre un succès. J’invite tous les jeunes à se faire entendre en participant à l’évènement », conclut M. Desilets.