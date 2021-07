Acquisition d'équipements pour l’Hôpital de Saint-Jérôme par le gouvernement du Québec

Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le gouvernement financera l’acquisition des équipements d’une salle additionnelle d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’Hôpital de Saint-Jérôme, une installation du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux octroiera donc un montant de 297 150 $ pour compléter le financement nécessaire à l’acquisition des équipements de cette nouvelle salle d’IRM. Les dépenses encourues incluent notamment les autres équipements médicaux et non médicaux ainsi que les frais liés à la mise en service nécessaire à l’utilisation de l’appareil. La Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme contribue à hauteur de 1,5 M$ pour la réalisation de ce projet important pour la région, qui permettra d’ajouter un troisième appareil IRM dans la région des Laurentides.

L’installation d’un appareil d'IRM contribue grandement à la qualité des diagnostics auprès des patients, notamment en vue de favoriser une détection précoce du cancer, ce qui est essentiel pour intervenir de manière mieux ciblée et plus efficace. L’ajout de cet appareil de haute technologie permettra de diminuer le temps d’attente pour les usagers des Laurentides, tout en évitant de les diriger vers des centres éloignés.

De nouveaux services

La salle d’IRM additionnelle se trouve plus précisément au Centre de services ambulatoires de Saint-Jérôme, qui est situé à proximité de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Cette nouvelle installation y accueille également, depuis le 31 mai dernier, des services en dialyse. Dès l’automne prochain, des services en hémato-oncologie et des services de pharmacie en soutien aux activités s’ajouteront.

Le déplacement de certains services à cette nouvelle installation libère des espaces au sein de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Cela permettra, entre autres, de répondre à des besoins actuels et futurs dans l’attente de la réalisation du grand projet de modernisation, dont l’ajout du projet d’acquisition et d’implantation d’un tomographe à émission de positons couplé d'une technologie de tomodensitométrie (TEP/TDM) annoncé récemment.

« Un nouvel appareil d’IRM permettra d’améliorer de façon significative l’accès aux services d’imagerie médicale pour les gens de la région. Nous avons à cœur de soutenir les projets qui offrent davantage de services de proximité et qui sont sont non seulement adaptés à la réalité actuelle, mais aussi aux nécessités que nous pouvons déjà anticiper pour les années à venir. » - Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Deux autres appareils d’IRM se trouvent sur le territoire des Laurentides, soit un à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et l’autre à l’Hôpital de Saint-Eustache.

Le grand projet de modernisation de l’Hôpital de Saint-Jérôme se concrétisera au cours des prochaines années. Dans l'ensemble, il vise à mieux répondre aux besoins croissants de la région et à régler les problèmes liés à la vétusté du bâtiment et au manque d'espace. Il prévoit notamment un rehaussement du plateau technique chirurgical et de plusieurs secteurs, l'ajout d'unités de soins et le rehaussement des différents services de soutien nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.