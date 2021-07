Assez de vaccins pour tous les Canadiens admissibles confirme Ottawa

De passage Moncton, au Nouveau-Brunswick, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé ce mardi, que le pays avait maintenant assez de doses de vaccin pour vacciner tous les Canadiens admissibles.

« Jusqu’à maintenant, nous avons reçu 66 millions de doses. Bien entendue, quand plus de gens deviendront admissibles, on s’assurera que des doses sont disponibles pour eux aussi », a souligné le premier ministre.

À ce jour, 80% des Canadiens admissibles ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 et 64% sont entièrement vaccinés. « Cette étape importante dans la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du pays est le résultat d'une approche d'approvisionnement proactive, axée sur la création d'un portefeuille de vaccins diversifié. Au fur et à mesure que les vaccins étaient autorisés par Santé Canada, le gouvernement est demeuré en communication avec les fournisseurs de vaccins afin d'accélérer les calendriers de livraison et de faire parvenir le plus grand nombre de doses au pays le plus rapidement possible » a laissé entendre le cabinet du premier ministre via un communiqué.

Considérant que certaines provinces se retrouvent actuellement avec des surplus de doses, le premier ministre a été questionné à savoir si son gouvernement comptait durcir le ton pour s’assurer que toutes les doses disponibles soient utilisées et que tout le monde se fasse vacciner. « Nous regardons les façons de motiver, d’encourager les gens à se faire vacciner. On comprend qu’il y a des gens qui hésitent et c’est pour cette raison qu’on souligne que les vaccins sont non seulement sécuritaires et efficaces, mais c’est aussi de cette façon que l’on va passer au travers de la pandémie », de dire M. Trudeau.

Rappelons que le Québec a lancé dans les derniers jours sa loterie vaccinale afin d’inciter les gens à se faire vacciner pour ainsi courir la chance de gagner jusqu’à 150 000$. Des bourses d’études sont aussi en jeu.

« Le meilleur moyen de mettre fin à cette pandémie est que tous se fassent vacciner complètement le plus tôt possible. L'étape d'aujourd'hui est un signe clair que nous nous rapprochons de cet objectif. Je demande aux Canadiens de réserver leur vaccin dès aujourd'hui, afin de se protéger et de protéger leurs proches et leurs communautés. Nous continuerons de faire ce qu'il faut pour protéger la santé des Canadiens, finir la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique solide pour tous », a conclu Justin Trudeau.