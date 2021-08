Sainte-Thérèse signe un protocole d’entente avec la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides

Le 2 août dernier, le conseil municipal de Sainte-Thérèse a adopté une résolution autorisant la signature d’un protocole d’entente à intervenir avec la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides pour les années 2021, 2022 et 2023.

Reconnaissant l’expertise de la Maison des Jeunes auprès de la clientèle adolescente du territoire thérésien, la Ville accordera à l’organisme une aide financière pour son programme de travail de milieu et pour l’animation d’activités sportives et de loisirs, et ce, pour la période 2021-2023.

De son côté, l’organisme s’engage entre autres à remettre à la Ville un rapport annuel détaillé comprenant une liste des activités organisées et des parcs dans lesquels un travail de milieu a été réalisé, la description des différentes problématiques rencontrées, ainsi qu’un compte-rendu de recommandations pour améliorer les services offerts aux jeunes.

« Nous sommes fiers de soutenir la mission de la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides qui réalise un travail exceptionnel auprès de nos jeunes Thérésiennes et Thérésiens. Les parcs, les sports et les loisirs étant des espaces de socialisation importants pour les adolescents, il ne fait aucun doute qu’un travail de collaboration entre nos différents intervenants assurera une offre de services mieux adaptée à leurs besoins. » - Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse

La Maison des Jeunes des Basses-Laurentides est un lieu de rassemblement et de partage qui facilite le passage de l'adolescence à la vie adulte. Elle a pour mission de favoriser le développement des jeunes âgés de 12 à 17 ans qui habitent dans la région des Basses-Laurentides.