Nouvelle entente pour la gestion du parc du Domaine Vert 

Les Villes de Mirabel, Boisbriand, Sainte-Thérèse et Blainville ont conclu une entente qui leur permet de continuer à gérer conjointement le parc du Domaine Vert pour une période de quinze ans, renouvelable pour quinze autres années après terme, dans le cadre d’une régie intermunicipale.

Cette entente assure à la fois la pérennité du parc et l’accès gratuit pour les citoyennes et citoyens des quatre municipalités signataires.

« Nous nous réjouissons de cette entente qui a un impact direct sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens des villes-partenaires. Dans un esprit d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie, nous sommes heureux de pouvoir continuer d’offrir un accès gratuit au Parc du Domaine Vert, cet espace-nature exceptionnel qui permet aux petits et aux grands de pratiquer une grande variété d’activités en plein air », a déclaré madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

« Le parc est un joyau et le poumon vert de notre région. Le renouvellement de cette entente vient non seulement assurer la protection de cet espace nature pour nos citoyens, mais aussi consolider le travail de partenariat qui se fait entre les quatre villes membres », a souligné la mairesse de Boisbriand, madame Marlene Cordato.

« Le parc du Domaine Vert, un espace forestier situé en milieu urbain, est un trésor de notre région. Les visiteurs y apprécient les activités de plein air et la qualité de l’environnement. Cette entente permet aux quatre villes de continuer d’offrir cet espace vert et récréatif à l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens et je les remercie pour leur ouverture », a commenté M. Richard Perreault, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et maire de la Ville de Blainville.

De son côté, le maire suppléant de la Ville de Mirabel, Patrick Charbonneau, s’est réjoui de la conclusion de cette entente qui établit des quotes-parts justes et équitables et qui tient compte de la construction d’une école à proximité du parc.

« Cette entente s’inscrit dans notre volonté de collaborer avec les autres villes membres dans le but d’encourager les saines habitudes de vie et d’offrir aux citoyens l’accès à un parc forestier en milieu urbain d’une qualité remarquable. Cet espace représente une richesse inestimable que nous nous devons de protéger et la venue de l’école à proximité contribuera assurément à transmettre cet amour du plein air aux générations à venir. » a-t-il ajouté.

Quatre villes-partenaires

La Ville de Sainte-Thérèse a adopté l’entente survenue entre les quatre villes-partenaires le 16 août, la Ville de Boisbriand le 17 août, alors que la Ville de Mirabel l’a entérinée le 9 août. Ce sera au tour de Blainville le 24 août prochain.

Rappelons que le parc du Domaine Vert, d’une superficie de 595 hectares, est situé sur le territoire de la Ville de Mirabel et que la Régie intermunicipale est composée de deux conseillers municipaux délégués par chacune des quatre villes partenaires.