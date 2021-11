Luc Desilets rend hommage aux anciens combattants

En cette semaine des vétérans qui débute, le député du Bloc Québécois dans Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole en matière d’anciens combattants, Luc Desilets, rend hommage à la bravoure et aux sacrifices des vétérans et vétéranes du Québec.

Chaque année, du 5 au 11 novembre, la Semaine des vétérans est l’occasion pour les Québécois d’honorer un devoir de mémoire à l’égard de ceux et celles qui sont laissés leur vie au service de leur patrie.

La semaine, dont le thème annuel est Service, courage et sacrifice — au pays, partout dans le monde et d’une génération à l’autre, se clôturera le 11 novembre, jour du Souvenir, dont la date marque la signature de l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale (1914-18).

« Je n’ai d’autre rapport avec la guerre que les nombreux récits des vétérans avec qui j’ai échangé au fil des deux dernières années ; et les histoires à propos de mon oncle, George Desilets, qui a péri durant la Guerre de Corée. Or, qu’il s’agisse de la Corée, de la Seconde Guerre, de la Bosnie ou de l’Afghanistan, tous les conflits comptent. Tous les combattants ayant consenti au sacrifice ultime ont droit à une dose égale de reconnaissance et de respect », a déclaré le député de Rivière-des-Mille-Îles.

L’année 2021 est particulièrement importante, car elle marque le centième anniversaire du coquelicot. La fleur vermeille est le symbole du Souvenir qu’adopta la Légion en 1921 et la campagne de financement qui l’entoure permet d’amasser d’importantes sommes qui sont directement distribuées auprès des vétérans et de leurs familles.

« Le bien-être des vétérans me tient à cœur, tout comme au Bloc Québécois, c’est pourquoi j’invite chacun de mes concitoyens à arborer le coquelicot et si possible, à faire un don », a renchéri Luc Desilets.

Le 6 novembre, le député de Rivière-des-Mille-Îles a participé à la parade du Souvenir organisée par la filiale 208 de la Légion, à Sainte-Thérèse, et déposé une couronne au pied de la tombe du Soldat inconnu. Il a procédé aussi au dépôt d’une couronne lors de la cérémonie du cénotaphe de la filiale 185, au cimetière Hillcrest de Deux-Montagnes.

« Je répondrai toujours présent aux évènements du Souvenir qui permettent d’honorer la mémoire des vétéranes et vétérans ayant servi leur patrie. Comme député, comme porte-parole des anciens combattants, je tiens également à assurer les vétérans et organismes de vétérans de ma circonscription et du Québec de mon soutien entier et indéfectible », a conclu le député de Rivière-des-Mille-Îles.