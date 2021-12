Les prévisions budgétaires 2022 pour la Ville de Rosemère

Le maire Eric Westram et la conseillère Melissa Monk ont présenté les prévisions budgétaires 2022 qui ont été adoptées par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Sous le thème Pour une communauté résiliente et unie, le budget 2022 est guidé par le souci de maintenir une qualité de vie unique et la position enviable des Rosemèroises et des Rosemèrois sur le plan fiscal.

« Tout en conservant notre position enviable sur le plan fiscal, le budget 2022 prévoit des investissements importants dans la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Ainsi, nous investirons dans nos infrastructures de rues, nos réseaux d’aqueduc et pluvial, mais également dans des projets afin de préserver notre environnement, comme le réaménagement des berges du parc Charbonneau ou encore dans un plan de lutte et d’adaptation aux changements climatiques. La préservation de l’environnement et la saine gestion des deniers publics font partie de notre ADN. En mobilisant les forces de la communauté, nous réussirons à jeter les bases d’une communauté résiliente et unie », a déclaré le maire.

Les faits saillants

- Budget d’opération de 34 322 100 $.

- Augmentation de 94 $ du compte de taxes pour la maison moyenne évaluée à 464 700 $ (en deçà de l’IPC).

- Augmentation de la taxe générale et de la tarification équivalente à 2,25 % pour le compte de taxes résidentiel moyen.

- Contribution au Fonds d’infrastructures de 0,0105 $ par 100 $ d’évaluation pour le secteur résidentiel. Pour la maison moyenne, il s’agit d’une augmentation de 29 $, soit 1 % du compte de taxes. Rappelons qu’en 2019, les citoyens se sont prononcés par sondage en faveur d’une taxe spéciale allant jusqu’à 1,5 %.

- Utilisation du solde de l’aide financière reçue du gouvernement du Québec pour la Covid-19.

Investir pour les Rosemèroises et les Rosemèrois

Le plan triennal d’immobilisations (PTI) 2022 permettrait d’investir quelque 21,7 millions de dollars en 2022 dans le bien-être de la communauté. De ces 21,7 M$, 8,1 M$ seraient investis dans de nouvelles infrastructures, alors que 13,6 M$ seraient injectés dans la consolidation et le maintien d’infrastructures existantes.

Principaux projets 2022

- Amélioration du réseau d’aqueduc

- Amélioration des usines d’eau potable et usée

- Amélioration du réseau pluvial

- Réaménagement des berges au parc Charbonneau

- Acquisition de milieux à fort potentiel écologique

- Accessibilité et utilisation de la forêt du Grand Coteau

- Plan directeur de la foresterie urbaine

- Plan de lutte et d’adaptation aux changements climatiques

- Poursuite du programme d’action contre l’agrile du frêne

Les détails du budget 2022 sont disponibles sur le site Web de la ville au www.ville.rosemere.qc.ca