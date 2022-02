L’opposition officielle rencontre les élus régionaux des Laurentides

La cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, a rencontré cette semaine les cinq préfets des MRC des Laurentides ainsi que le maire de Mirabel afin d’échanger avec eux sur les enjeux qui touchent leur magnifique région.

Pour l’occasion, la cheffe libérale était accompagnée des députés, Marie-Claude Nichols (Affaires municipales et Habitation), Christine St-Pierre (Culture et Communication), Francine Charbonneau (Forêts, Faune et Parcs), Monsef Derraji (Santé) et André Fortin (Transports).

Les échanges ont porté principalement, mais non exclusivement, sur trois grands thèmes : le sous-financement des ressources dans la région, l’accès à la nature et le financement du transport dédié aux Laurentides.

Les élus ont échangé sur l’importance économique des Laurentides au Québec, le potentiel de la région et tout en la liant à la problématique de la main-d’œuvre. Ces enjeux sont encore plus vrais aujourd’hui, alors que les Laurentides font face à une impressionnante croissance démographique, accentuant ainsi la pression sur la qualité des services publics.

Mme Anglade a souligné l’approche constructive de ses interlocuteurs et a été touchée par leur amour envers leur région. De leur côté, les élus régionaux ont apprécié la disponibilité et l’oreille attentive des membres du caucus de l’opposition officielle.

« Nous avons eu le plaisir d’échanger avec des acteurs dynamiques qui ont à cœur le développement de leur région. Ils ont beaucoup d’idées et proposent des solutions concrètes à leurs enjeux. Le gouvernement caquiste aurait tout intérêt à les écouter davantage. » commente Dominique Anglade, cheffe de l’opposition officielle.

« Cette rencontre fut riche en discussion et elle nous a permis de cerner les grands enjeux de la région des Laurentides, dont son sous-financement dans les secteurs, notamment de la santé, de l’éducation et des transports. Après près de 4 ans au pouvoir, la CAQ fait la démonstration de son immobilisme. » souligne Christine St-Pierre, députée de l’Acadie et députée marraine de la région des Laurentides.