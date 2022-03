Nadine Girault se réjouit de l’annonce de la régionalisation de 5 000 postes

Afin de stimuler le développement économique des municipalités dévitalisées et de l’ensemble du territoire, le gouvernement du Québec lance son plan de régionalisation, qui vise le transfert de 5 000 emplois de l’administration publique d’ici 2028.

Le premier ministre, M. François Legault, et la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, en ont fait l’annonce plus tôt, cette semaine.

La députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, se réjouit des retombées économiques et sociales bénéfiques qui seront engendrées par la régionalisation des emplois dans la région de Lanaudière et qui constitueront un levier vers de meilleurs services publics pour la population locale.

Le transfert de ces emplois contribuera à la bonification de l’expertise de l’État sur les différents enjeux locaux. Il permettra à celles et ceux qui visent une carrière dans l’administration publique de concrétiser leur objectif sans avoir à quitter leur région natale.

« Notre gouvernement s’est engagé à soutenir les régions et les citoyens qui font le choix d’y rester ou de s’y établir et il passe maintenant de la parole aux actes. Cette annonce confirme que c’est toute notre communauté du comté de Bertrand, notamment celle du nord de Lanaudière, qui tirera des bénéfices économiques et sociaux des engagements du gouvernement. De plus, puisque dans les prochaines années, un pôle régional sera instauré à Rawdon, les citoyens de la région profiteront de services gouvernementaux accrus et encore plus près d’eux. » mentionne Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations Internationales et de la Francophonie et ministre responsable des Laurentides.

Les organisations ont déjà commencé à doter leurs emplois en région en utilisant les espaces de bureaux existants et en priorisant les municipalités régionales de comté les plus dévitalisées. De plus, afin de soutenir cette importante démarche gouvernementale,15 bureaux gouvernementaux partagés seront implantés sur l’ensemble du territoire québécois et qui accueilleront les employées et employés de diverses organisations.

« Le développement économique régional a toujours été une priorité pour notre gouvernement. C’est pourquoi je suis fière de ce plan, car il contribuera à la revitalisation de nos régions, partout au Québec. Grâce à ces emplois, les régions plus éloignées des grands centres pourront accueillir de nouveaux travailleurs et travailleuses, mais aussi des familles. Ainsi, avec la présence plus importante du personnel de l’État dans les régions, la fonction publique améliorera de façon considérable la vitalité de celles qui en ont le plus besoin et, donc, contribuera à l’essor économique de l’ensemble du Québec. » commente Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.

Un bureau gouvernemental partagé sera donc implanté à Rawdon, afin de soutenir le déploiement de ce plan. Cela permettra une augmentation de la présence de personnel de l’administration publique dans Lanaudière.