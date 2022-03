Une résolution appelant à la paix et à la diplomatie

Le 7 mars dernier, les membres du conseil municipal de Sainte-Thérèse ont adopté à l’unanimité une résolution exprimant leur solidarité et celle de la population thérésienne envers le peuple ukrainien.

Ce faisant, ils exprimaient également leur désapprobation la plus totale du recours aux armes pour régler des conflits.

« La Ville de Sainte-Thérèse condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Comme l’ensemble des Québécoises et des Québécois, nous sommes profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Sainte-Thérèse joint sa voix au concert des nations appelant la Russie à mettre fin à son agression, à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Des gestes de solidarité peuvent se traduire notamment par le biais de dons à la collecte d’urgence pour la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne : www.croixrouge.ca.

La Ville de Sainte-Thérèse déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire.

À l’invitation du maire, les personnes présentes à la séance publique du conseil ont tenu une minute de silence en signe de solidarité pour les habitants de l'Ukraine et en mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans cette guerre.