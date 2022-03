L’Opposition officielle dénonce le manque de financement en santé dans les Laurentides

L’explosion démographique et le sous-financement de la part du gouvernement Legault créent d’importants problèmes pour les établissements de santé des Laurentides, déplorent la cheffe de l’opposition officielle, Mme Dominique Anglade et la députée responsable des Laurentides, Mme Christine St-Pierre.

Celles-ci ont rencontré des représentants de la Coalition santé des Laurentides, la semaine dernière, et ont pris la mesure des défis auxquels font face les hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Mont-Laurier, par manque de financement. Le regroupement dresse un tableau alarmant de la situation et exige un rattrapage de 2,1 milliards de dollars alors que la CAQ ne prévoit que 750 M$ pour toute la région.

Alors que François Legault avait promis un projet de grande envergure pour le seul hôpital de Saint-Jérôme, rien n’a été réalisé en quatre années de mandat caquiste. En juillet 2020, en tournée dans la région, il s’était lui-même dit étonné que rien ne soit encore démarré.

Par ailleurs, les représentants de la Coalition santé des Laurentides n’ont pas manqué de souligner aux deux élues libérales que les propositions caquistes ne règlent pas le problème du manque de médecins de famille et causent de l’incertitude pour les gens de la région sans assurer plus de services. L’opposition officielle dénonce d’ailleurs l’absence de cibles et de mesures concrètes dans ces propositions.

« Non seulement François Legault refuse-t-il d’offrir le financement nécessaire en santé pour les Laurentides, mais en plus, ce qu’il propose va ajouter à la pénurie de médecins de famille. C’est un gouvernement qui travaille seul et contre les régions ! », déclare Dominique Anglade, cheffe de l’opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

« Le sous-financement du réseau de la santé dans les Laurentides est une autre preuve du désintéressement total de la CAQ envers les régions, et ce, malgré la présence de cinq ministres. C’est aberrant ! », commente Christine St-Pierre, députée de l’Acadie et responsable des Laurentides pour l’opposition officielle.