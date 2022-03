Les voyageurs vaccinés pourront entrer au Canada sans se faire dépister

Un nouveau Réseau d’action pour la santé durable du Québec (RASDQ) voit le jour pour protéger les Québécois. es de la plus grande menace à la santé du 21e siècle : les changements climatiques. Le Réseau a la mission de veiller à la santé durable de la population québécoise dans un environnement sain, en mobilisant le secteur de la santé et des services sociaux autour d’actions de prévention et d’adaptation face à la crise climatique et aux risques environnementaux à la santé.