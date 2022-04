Les paramédics dénoncent la gestion autoritaire de leur employeur.

À sept jours du dépôt du budget fédéral, Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles, Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville et Jean-Denis Garon, député de Mirabel ont dévoilé leurs attentes budgétaires, colligées à partir d’une vaste tournée de consultations d’organismes québécois de tous les secteurs économiques et sociaux. « Ce budget sera le portrait de ce que le Parti libéral et le NPD veulent. Le document de consultations prébudgétaires que dépose le Bloc Québécois, c’est plutôt le portrait de ce que les Québécois demandent. Au fil de nos rencontres, le Bloc Québécois a dégagé cinq demandes inconditionnelles : le financement des soins de santé, la situation financière de tous les aînés, la hausse du coût de la vie, la finance verte et logement autochtone. Le Bloc Québécois approchera ce budget avec le regard qu’il s’impose toujours : il votera en faveur de ce qui est bon pour le Québec, contre ce qui ne l’est pas, et tentera d’améliorer ce qui peut le devenir », a déclaré Luc Desilets.